Renan pede perícia psiquiátrica em Janot

Equipe BR Político

Alvo de denúncias do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, o senador Renan Calheiros entrou com pedido na OAB nesta segunda, 7, para que o desafeto seja suspenso e submetido a perícias psiquiátrica e toxicológica. “O aditamento vai compor a representação que já apresentei ao Conselho de Ética para impedi-lo de advogar”, escreveu o parlamentar no Twitter.

Na semana passada, Janot revelou que foi armado ao STF para matar o ministro Gilmar Mendes, mas que a “mão de Deus” o demoveu da ideia na hora de apertar o gatilho.