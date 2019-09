Renan usa Bolsonaro para defender abuso de autoridade

Gustavo Zucchi

As reclamações de Jair Bolsonaro para a judicialização de certas medidas de seu governo serviram de munição para Renan Calheiros. Ele defendeu a lei aprovada na Câmara dos deputados em um vídeo postado em suas redes sociais. O que não deixa de ser munição para quem é contra, já que Renan é “persona non grata” nos grupos bolsonaristas há algum tempo

“A lei precisa ser atualizada. A anterior só protegia. Além do mais, as condenações serão decididas pelo Judiciário”, diz Calheiros. “Em um País em que o presidente da República se diz vítima do abuso de autoridades, imagina o que vai dizer o cidadão do povo, o cidadão comum”, completou.