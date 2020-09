Renan: ‘Deltan fará companhia a Moro no grupo dos insignificantes’

Renan Calheiros (MDB-AL) não escondeu sua satisfação ao ver a saída de Deltan Dallagnol da força-tarefa da Lava Jato. O ex-presidente do Senado, que tem uma ação contra o procurador no Conselho Nacional do Ministério Público, disse que seu desafeto “fará companhia para” o ex-ministro Sérgio Moro “no grupo dos insignificantes”. Além de classificar a saída de Deltan como “inevitável”.

“As transgressões são constrangedoras: foi parcial, perseguiu, usou o MP para fazer política. A saída, pelos fundos, é tentativa inútil de reduzir o vexame. Fará companhia a Sérgio Moro no grupo dos insignificantes”, disse.