Renan faz apelo: ‘Não podemos pensar em recesso’

Com várias pautas paradas no Congresso por conta da pandemia de covid-19 e do ano eleitoral, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) apelou aos presidentes Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), da Câmara e do Senado respectivamente, para que suspendam o recesso parlamentar previsto para começar na próxima quinta-feira, 17.

O fim do ano vem aí, mas não podemos pensar em recesso. Estamos trabalhando em casa, não faz sentido ir pra casa. O vírus não faz recesso. Já perdemos 180 mil vidas e não existe vacina, nem plano, nem prazo. Precisamos resolver o Fundeb, o auxílio emergencial, o Orçamento e o déficit fiscal de quase 1 trilhão”, escreveu o parlamentar no Twitter.