Renan: ‘Interferência dos EUA no Brasil passou de todos os limites’

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), que está no hospital se recuperando de uma cirurgia para retirada de um tumor, demonstrou indignação com a visita do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, ao Brasil. Para Renan, a vinda do americano é sinal da interferência do país norte-americano em terras tupiniquins. “A presença de Mike Pompeo afrontando a Venezuela em território nacional é inconstitucional”, disse em suas redes sociais.

Pompeo esteve no final da última semana em Roraima, onde se encontrou com refugiados e com o chanceler Ernesto Araújo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) emitiu uma nota criticando a visita, em especial por estar tão perto das eleições presidenciais dos EUA. “Nosso país não pode virar um pária internacional pelo servilismo a nações externas”, completou Renan.