Renan: ‘Medidas soam insuficientes’

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) criticou as medidas que o governo tem tomado diante da crise do coronavírus. Para o ex-presidente do Senado, ainda há muito a se fazer, em especial para evitar o colapso da nossa Economia. “Contra depressão, EUA cortam impostos, juros e incentivam empresas. França suspende cobranças de gás e água. No Brasil, as medidas soam insuficientes”, disse. “É preciso linhas de créditos emergenciais para o sistema de saúde e para as empresas honrarem os salários”, afirmou. Na última segunda-feira, 16, o governo anunciou um pacote de R$ 147,3 bilhões que serão injetados de diversas formas na Economia.

Contra depressão, EUA cortam impostos, juros e incentivam empresas.França suspende cobranças de gás e https://t.co/sLK6nSi6O5 Brasil, as medidas soam insuficientes. É preciso linhas de créditos emergenciais para o sistema de saúde e para as empresas honrarem os salários. #COVID20 — Renan Calheiros (@renancalheiros) March 17, 2020