Renan: ‘Moro é transgressor confesso’

Sérgio Moro conseguiu um fato raro nesta legislatura: fez Renan Calheiros (MDB-AL) ficar ao lado de Jair Bolsonaro. O senador aproveitou o momento para criticar a conduta de Sérgio Moro, ex-ministro e mais recente persona non grata do bolsonarismo. “A prioridade é saúde. Mas as instituições devem investigar a escatologia explícita. Moro é transgressor confesso”, disse o emedebista. “Moro vazou áudios ilegais,grampeou advogados, escalou quem perseguir, desobedeceu soltura judicial,conspirou contra democracia.Invocar estado de direito agora é hipocrisia.”

A prioridade é saúde. Mas as instituições devem investigar a escatologia explícita. Moro é transgressor confesso.Vazou áudios ilegais,grampeou advogados, escalou quem perseguir, desobedeceu soltura judicial,conspirou contra democracia.Invocar estado de direito agora é hipocrisia. — Renan Calheiros (@renancalheiros) April 27, 2020