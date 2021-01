Renan: ‘Pasmaceira não resolve nada’

Renan Calheiros (MDB-AL) cobrou que o Congresso interrompa seu recesso para aprovar medidas que possam ajudar a proteger as pessoas e a economia durante a pandemia. Só teve apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo Renan, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não aceitou a proposta.

“Problemas pendentes se acumulam e o Congresso tem que dar respostas. Orçamento, teto de gastos estourado, déficit fiscal e endividamento nunca vistos, plano de vacinação inexistente e covid mais contagiosa, sem auxílio emergencial…”, constata Renan.

“O presidente diz que o País quebrou e os parlamentares vão descansar? É por isso que a avaliação do Congresso vem caindo nas pesquisas. Propus aos presidentes Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre cancelar o recesso. Alcolumbre não concordou. Pasmaceira não resolve nada”, reclamou.