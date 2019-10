Marcelo de Moraes

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) apresentou hoje um requerimento ao Tribunal de Contas da União (TCU) pedindo que audite o vazamento de óleo ocorrido no Nordeste e que está provocando danos ambientais no litoral da região. Para Renan, a ação do TCU é necessária para tentar acelerar as investigações sobre o caso.

“As investigações oficiais estão muito lentas e insatisfatórias. Os responsáveis por esse crime ecológico precisam ser punidos exemplarmente”, diz Renan.