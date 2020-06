Renan quer volta de sessões presenciais no Congresso

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) defendeu hoje a volta da realização das sessões presenciais no Congresso, ou seja, com a participação dos parlamentares em Brasília e não mais de forma virtual. Para ele, isso é necessário para reforçar o apoio ao Judiciário no “combate ao racismo, fascismo e fake news”. Apesar dessa posição de Renan, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem dito ser contrário ao retorno das sessões presenciais pelo temor que isso amplie o número de casos de coronavírus.

“É imperioso retomar as sessões presenciais. Com distanciamento, votação em gabinetes, poucos assessores, mas com a tribuna aberta. Precisamos engrossar o respaldo ao Judiciário no combate ao racismo,fascismo e fake news. Lavar as mãos é função dos cidadãos, não das instituições”, escreveu Renan no seu Twitter.