Renan: ‘Se há uma pedra no caminho é imperioso removê-la’

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) recomendou em tuíte nesta tarde de segunda, 30, a “remoção” do presidente Jair Bolsonaro. “Esperar racionalidade de insensatos é o pior desatino. Se há uma pedra no caminho é imperioso removê-la antes que o mal maior não possa ser atalhado”, escreveu ele na rede.

Os clamores por uma renúncia do presidente têm crescido nos últimos dias frente ao enfrentamento que faz contra recomendações sanitárias de órgão do mundo todo no combate ao coronavírus. Nesta segunda-feira, 30, uma carta assinada por lideranças de diversos partidos da oposição pediu que Bolsonaro renuncie e o classificou como “o maior obstáculo” para a tomada de medidas para o enfrentamento e contenção da pandemia.

“O obscurantismo mata mais. Não basta ignorar. É hora de cooperação e de ouvir a sociedade sobre a crise dentro da crise”, finalizou o ex-presidente do Senado.