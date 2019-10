Renan sem papas na língua

Equipe BR Político

Em dez meses de governo, é possível perceber que mais de uma personalidade toma conta do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação é do ex-presidente do Senado Renan Calheiros (MDB-AL). Entrevista à Folha e ao UOL, o senador afirmou que há o das propostas econômicas que “não têm resultado” e o das falas “chocantes e preconceituosas”, além de um terceiro: o que indicou Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República contra o “corporativismo do Ministério Público” e que respeitou a decisão do Congresso de derrubar vetos à lei de abuso de autoridade.

Oposição ao governo, Renan foi suave nas críticas ao presidente, mas não teve papas na língua ao falar sobre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Segundo o senador, o ex-juiz é mais “político” do que “técnico” em sua atuação na pasta. “O Moro tem uma formação intelectual fascista”, avaliou. E seguiu: “Só isso justifica o que ele fez na eleição, na prisão do Lula, na condenação sem provas e na interferência no processo político”.

Na percepção de Renan, Moro tem “errado bastante” na condução dos trabalhos no Ministério da Justiça. “Sua vinda para a Esplanada acabou definindo um retrocesso institucional. Ele começou o governo querendo legislar por decreto e nunca teve uma concepção clara da separação dos Poderes. Mandou para o Congresso um pacote anticrime que, ao invés de coibir, dá direito para matar. Traz salvaguardas que em nada vão ajudar na redução da criminalidade”, disse o senador.