Renan vê ‘razões obscuras’ em acordo do etanol

Equipe BR Político

Assim como boa parte de bancadas do Nordeste, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) condenou o acordo que o Brasil fez com os Estados Unidos que beneficia produtores de etanol de lá. O governo brasileiro decidiu elevar a cota de importação de etanol isenta da tarifa de 20% de 600 milhões de litros para 750 milhões de litros por um ano. O parlamentar informa ter entrado com requerimento para “conhecer as razões obscuras do governo para ajudar produtores de etanol dos EUA, condenando a nossa produção”.