Renato Feder ‘declina’ de convite para o MEC

Cotado para assumir o Ministério da Educação, o secretário de Estado da Educação do Paraná, Renato Feder, agradeceu neste domingo, 5, ao convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro, mas “declinou” à possibilidade de comandar a pasta.

Segundo Feder, o convite havia sido feito na noite de quinta-feira. “Fiquei muito honrado”, afirmou em publicação no Facebook. “Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro, por quem tenho grande apreço, mas declino do convite recebido. Sigo com o projeto no Paraná, desejo sorte ao presidente e uma boa gestão no Ministério da Educação”, escreveu.

Desde que veio à tona a notícia do convite feito por Bolsonaro, apoiadores do governo já iniciaram o movimento de fritura do futuro-ex-ministro. Pelas redes sociais, a hashtag #FederNaoBolsonaro foi o assunto mais comentado do sábado. Os bolsonaristas pediam um nome que fosse menos “progressista” e mais “alinhado ideologicamente” com o governo.