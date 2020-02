Repatriados estão sem sintomas de coronavírus

Equipe BR Político

De acordo com o primeiro boletim divulgado pelo Ministério da Defesa sobre a situação dos 34 repatriados vindos de Wuhan, cidade chinesa com maior concentração de infectados pelo novo coronavírus, que chegaram no domingo, 9, em Anápolis, nenhum membro do grupo apresentou qualquer sintoma da doença.

Segundo o boletim, os 58 hóspedes – 34 repatriados e os 24 membros da tripulação que realizou o resgate – que estão no Hotel de Trânsito passaram por todas as avaliações clínicas protocolares e mantiveram o quadro assintomático. Eles devem permanecer em quarentena até o próximo dia 26.