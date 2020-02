Repatriados passam por novos exames

Equipe BR Político

O grupo de 34 repatriados e 24 profissionais envolvidos no retorno de brasileiros e seus familiares de Wuhan, epicentro do novo coronavírus, ao Brasil passa nesta segunda-feira, 17, por novos exames para verificar se há algum contaminado entre o grupo. Eles estão em quarentena na Base Militar de Anápolis (GO) há oito dias. O resultado dos testes deve sair em três dias.

Vestidos macacões que cobrem o corpo todo, luvas, máscaras e óculos de proteção, os profissionais de saúde da Secretaria de Saúde do Estado entram de quarto em quarto para colher as amostras.

O grupo ainda precisa passar por dez dias de isolamento. O primeiro exame foi feito com amostras colhidas no dia 9, quando eles chegaram no Brasil. O resultado saiu dois dias depois e apontou que nenhum deles apresentava indícios de contaminação.