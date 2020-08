Repercussão negativa faz governo recuar de corte de verbas para Meio Ambiente

Poucas horas após a divulgação de uma nota do Ministério do Meio Ambiente (MMA) informando sobre o bloqueio de R$ 60 milhões de recursos para proteção da Amazônia e do Pantanal, o governo decidiu recuar, nesta sexta-feira, 28, em relação ao corte previsto já para o orçamento de 2020.

Na nota publicada pela pasta, o ministério alertava que, devido à decisão do Ministério da Economia, ações do Ibama e do Instituto Chico Mendes (ICMBio) seriam completamente interrompidas a partir da próxima segunda-feira, 31.

De acordo com o Broadcast Político, para 2021, no entanto, está mantida a redução de outros R$ 120 milhões para a área de meio ambiente.