Representante comercial dos EUA nega acordo de livre comércio com o Brasil

Robert Lighthizer, representante comercial do governo dos Estados Unidos, garantiu para deputados norte-americanos que não está, ao menos neste momento, tratando de um acordo de livre comércio com o Brasil. “O que estamos fazendo agora com o Brasil é tentando resolver problemas específicos para o País se abrir e para criar empregos para a América. No momento, não temos planos para um FTA (sigla de acordo de livre comércio, em inglês) com o Brasil”, afirmou Lighthizer segundo o Estadão.

A fala vem após um grupo de parlamentares democratas enviar uma carta para Lighthizer se opondo a novos acordos com o Brasil. Em especial, devido às políticas ambientais e de direitos humanos defendidas pelo governo de Jair Bolsonaro. Os dois governos têm falado em intensificar os acordos comerciais, incluindo boas práticas regulatórios e transparências nas negociações.