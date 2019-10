Equipe BR Político

Marcos Pereira quer que o Republicanos entre com força nas eleições municipais do ano que vem. Em reunião com presidentes estaduais da sigla, Pereira, que é o presidente nacional do partido disse que o plano é eleger 10% do total de prefeitos que sairão das urnas e triplicar o número de vereadores.

Assim, o Republicanos deve ter candidaturas próprias em cidades com mais de 200 mil eleitores.