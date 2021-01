Republicanos confirma deputada como candidata para Mesa da Câmara

O candidato Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara confirmou nesta sexta, 29, a informação divulgada pelo líder do Republicanos na Casa, o deputado Jhonatan de Jesus (RR), de que a deputada federal Rosangela Gomes (Republicanos-RJ) será a representante do partido na disputa por um dos cargos da Mesa Diretora na Casa. A bancada do partido comandado pelo deputado Marcos Pereira (SP), atual vice-presidente da Câmara, tem 31 deputados na Casa.

“Rosangela Gomes é símbolo de luta e resistência. Mulher, negra, foi moradora de rua e nunca desistiu. Uma republicana de fibra que muito nos orgulha. Ela será nossa representante no cargo que o Republicanos vai concorrer na Mesa Diretora da Câmara”, retuitou Lira.

Advogada, ela era vice-líder do Republicanos na Casa até o ano passado. Das comissões permanentes, participou da de Defesa dos Direitos da Mulher, Direitos Humanos e Minorias, Seguridade Social e Família, entre outras.

A Mesa é composta de presidente e dois vice-presidentes, de quatro secretários e quatro suplentes. Os membros efetivos da Mesa não podem fazer parte de Liderança nem de Comissão Permanente, Especial ou de Inquérito.