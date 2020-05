Republicanos, de Flavio Bolsonaro, deixa base do governo Witzel

Agora contando com o senador Flávio Bolsonaro, o Republicanos avisou que está deixando a base do governador do Rio, Wilson Witzel, no Estado. Em nota, a sigla justificou a decisão por conta dos “fortes indícios de corrupção na Secretaria de Saúde” fluminense. “Desejamos que todas as irregularidades e desvios de recursos da saúde do Estado do Rio sejam esclarecidos. A corrupção já é abominável em qualquer circunstância, porém, mais terrível ainda em meio ao caos e sofrimento da pandemia”, disse o presidente estadual do Republicanos, Luis Carlos Gomes.

O partido é parte da mais nova base de apoio de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional e recebeu a filiação de Flávio Bolsonaro após o senador deixar o PSL. O partido conta em suas fileiras com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que sonha em contar com o apoio do presidente da República na eleição municipal deste ano.