Republicanos fiel da balança

Após Arthur Lira (PP-AL) lançar sua candidatura com um bloco com 170 deputados, aliados de Rodrigo Maia (DEM-RJ) reconhecem que irão precisar do Republicanos. Isso, em tese, favorece a candidatura de Marcos Pereira (Republicanos-SP).

A ideia era apresentar o bloco que apoiará o candidato de Maia nesta semana. O desafio é unificar as siglas de modo a conseguir superar os 170 deputados de Lira. Isso não será possível sem o Republicanos. Hoje Maia teria ao seu lado além do DEM, o PSDB, o MDB e o Cidadania.