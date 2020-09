Republicanos lança Russomanno com nome do PTB como vice em São Paulo

O Republicanos oficializou na tarde desta quarta-feira, 16, a candidatura do deputado federal Celso Russomanno na disputa pela prefeitura de São Paulo e anunciou o vice da chapa, que será Marcos da Costa, em uma aliança com o PTB. O partido presidido por Roberto Jefferson desistiu da candidatura de Costa e embarcou com o Republicanos no lançamento de Russomanno, que ensaia uma campanha alinhada com o presidente Jair Bolsonaro.

Durante a convenção, Russomanno defendeu Bolsonaro e criticou o governador de São Paulo, João Doria e o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, que será seu rival no pleito pela prefeitura, pela rejeição ao embarque na campanha de Bolsonaro de construção de colégios militares. “As pessoas podem falar muitas coisas sobre Bolsonaro, mas ninguém pode dizer que ele não tem boas intenções. Ele é patriota e está construindo um Brasil para todos”, disse.