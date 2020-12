Republicanos: ‘O partido acredita na idoneidade de Crivella’

Em nota divulgada nesta terça-feira, 22, o Republicanos afirma acreditar na “idoneidade” do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, preso nesta manhã por corrupção em operação da Polícia Civil e do Ministério Público Federal.

O partido presidido pelo deputado Marcos Pereira diz ainda que “vê com grande preocupação a judicialização da política”.

Na operação desta manhã, foram presos o empresário Rafael Alves e o delegado aposentado Fernando Moraes, ex-vereador e que foi chefe da Divisão Antissequestro. O ex-senador Eduardo Lopes também é alvo da ação, mas não foi encontrado. As prisões são desdobramento da Operação Hades, deflagrada em setembro deste ano

“A Executiva Nacional do Republicanos aguarda detalhes e os desdobramentos da prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O partido acredita na idoneidade de Crivella e vê com grande preocupação a judicialização da política”, diz a nota do Republicanos.