Republicanos quer candidatos próprios em cidades acima de 200 mil eleitores

Marcelo de Moraes

O comando nacional do Republicanos definiu que o partido deve tentar lançar candidaturas próprias em todas as cidades com mais de 200 mil eleitores. O plano, repassado pelo presidente do partido, deputado Marcos Pereira (SP), faz parte da estratégia política da legenda para ampliar sua representatividade no País.

Outra meta ambiciosa estabelecida é a de conseguir eleger 10% do número de prefeitos do Brasil. Isso equivaleria a 550 prefeituras. A meta parece mais difícil se for levado em conta que o Republicanos (ex-PRB) venceu em 106 municípios nas eleições de 2016. Na ocasião, o principal triunfo do partido foi à eleição de Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro. Ele, agora, tentará a reeleição. Marcos Pereira lembra que a legenda tem crescido em todas as eleições desde a sua fundação, em 2005.