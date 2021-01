Republicanos vai apoiar Pacheco à presidência do Senado

O Republicanos declarou apoio, nesta sexta-feira, 8, ao senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) na disputa pela presidência do Senado, marcada para o mês que vem. O mineiro é o candidato do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), à sucessão. Sua candidatura tem apoio do PSD e PROS. No início da próxima semana, pode ser a vez do PT.

Em nota, o partido ao qual é filiado o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, diz que Pacheco “tem o preparo necessário para conduzir os trabalhos da Casa”.

“O Republicanos acredita que o senador Rodrigo Pacheco tem o preparo necessário para conduzir os trabalhos da Casa, com coerência e determinação e que, de forma conciliadora, saberá lidar com as demais instituições sempre com respeito a Constituição Federal”, diz a nota assinada pelo líder do Republicanos no Senado, Mecias de Jesus (RR).