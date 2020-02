Republicanos vence queda de braço pela CCJ

Gustavo Zucchi

Na briga com MDB e PDT pela indicação da presidência da Comissão de Constituição e Justiça, o Republicanos (ex-PRB) deverá ficar com a vitória. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), avisou o vice-presidente da Casa, Marcos Pereira (Republicanos-SP), de que o partido terá o controle da comissão neste ano. A notícia foi recebida com comemoração no gabinete do deputado Lafayette Andrada (MG), principal nome do sigla para ser indicado ao cargo. A definição formal deverá ocorrer depois do carnaval.