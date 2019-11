Resistência no Congresso a taxar seguro-desemprego

Marcelo de Moraes

Fonte de financiamento do plano Emprego Verde Amarelo, lançado ontem pelo governo, a taxação do seguro-desemprego em 7,5% já está sendo bombardeada no Congresso. Existe grande resistência a apoiar a ideia, que cobraria esse porcentual dos trabalhadores que tivessem direito ao benefício após perderem seus empregos. Na visão do governo, a compensação social por essa perda viria na forma de geração de novos postos para jovens entre 18 e 29 anos dentro do programa.

A proposta é criticada abertamente pela oposição, que reclama que a conta pela geração de novas vagas será paga pelos desempregados. Mas a resistência ocorre entre os principais líderes do Centrão. A avaliação é de que será preciso encontrar outra fonte de receita para bancar o programa. Segundo esses líderes, não há clima político para taxar o seguro-desemprego.