Resoluções do MDB para o ano

Equipe BR Político

Em tempos de promessas para o ano que acaba de se iniciar, o MDB publicou há pouco, em sua conta oficial no Twitter, quais são as resoluções do partido para 2020. Dentre os oito tópicos, apenas um deles aponta para apoio ao governo. Os outros sete, parecem indicar um caminho de maior oposição às ações do Planalto.

No balaio das “defesas”, a sigla promete “defender a democracia” e o “equilíbrio. Depois, vem a intenção de “aprovar a reforma tributária”. No pacote das “lutas”, o partido promete embarcar na “luta por mais justiça social”, “mais empregos” e “mais renda”. “Combater as fake news” e “propagar mais respeito e paz” fecham o pacote de promessas para o ano novo.

Oficialmente, o MDB não faz parte da base governista. No entanto, conta com membros no alto escalão do governo Bolsonaro. O ministro da Cidadania, Osmar Terra (RS), é filiado ao partido, assim como o líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho (PE).