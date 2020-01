Resposta de Regina Duarte não deve sair hoje

Equipe BR Político

A atriz Regina Duarte não deve anunciar nesta quarta-feira, 22, se aceita ou não assumir a chefia da Secretaria Especial de Cultura. Ela está em Brasília para um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, mas afirmou há pouco que a decisão sobre o “casamento” não será anunciada hoje. “Hoje não, pera aí. Noivado é noivado. Vamos com tempo”, disse.

Em rápida conversa com jornalistas ainda no aeroporto, Regina Duarte disse que não sabe se a pasta seguirá com o status de secretaria ou se voltará a ser ministério. “Não sei, mas não acho importante falar disso neste momento.”