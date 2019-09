‘Respostas foram a Macron, jamais à França’, diz Heleno

Equipe BR Político

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, avaliou nesta quinta-feira, 29, que a confusão criada entre os presidentes Jair Bolsonaro e Emmanuel Macron deve ser remetida apenas ao chefe do país, e não ao povo. “É preciso separar as coisas. As respostas duras dadas ao Presidente Macron foram endereçadas a ele, jamais à França”, escreveu Heleno em sua conta no Twitter.

É preciso separar as coisas. As respostas duras dadas ao Presidente Macron foram endereçadas a ele, jamais à França. Orgulho-me de ter sido adido militar nesse fantástico país, onde tenho grande amigos e amigas. — Augusto Heleno Ribeiro Pereira (@gen_heleno) August 29, 2019

Numa tentativa de mostrar diplomacia, o ministro lembrou do tempo em que esteve no país. “Orgulho-me de ter sido adido militar nesse fantástico país, onde tenho grande amigos e amigas”, concluiu.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.