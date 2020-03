Restrição a passageiros vindos do Irã

O governo federal inclui em portaria publicada na segunda, 23, os passageiros vindos do Irã na lista de viajantes com restrição de entrada no Brasil por um período de 30 dias, independente da nacionalidade. A medida é uma atualização da portaria editada na sexta, 20, que restringiu acesso de pessoas que viajam da China, União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e Coreia do Sul. A lista não inclui os Estados Unidos, que registram 537 mortes e 43.499 infectados. O Irã tem 1.812 mortes e 23.049 casos de pessoas contaminadas pela covid-19.