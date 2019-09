Retirada de comentário contra mulher de Macron foi para ‘evitar dupla interpretação’

Equipe BR Político

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, afirmou nesta noite de quarta, 28, que o comentário ofensivo do presidente Jair Bolsonaro à primeira-dama francesa, Brigitte Macron, foi retirado de rede social “para evitar dupla interpretação”. “A fim de evitar dupla interpretação, o comentário foi retirado da rede social. Foi para evitar qualquer outra interpretação”, disse Barros. Bolsonaro negou que o comentário fosse ofensivo. A resposta do inquilino do Palácio do Planalto causou uma campanha nas redes sociais de desculpas a Brigitte.