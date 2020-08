Retorno das aulas em SP: 5 de outubro ou 8 de setembro

O que já se previa, especialmente em decorrência da resistência das famílias de mandarem seus filhos para as escolas nesta atual fase da pandemia, se confirmará com o anúncio que o governo de São Paulo fará nesta sexta, 7, para que a volta às aulas seja adiada de 8 de setembro para 5 de outubro em todo o Estado, conforme afirma o Estadão. Aquelas regiões que estejam na fase amarela, há mais de 28 dias, poderão, no entanto, reabrir suas instituições de ensino no dia 8 de setembro, o que poderia levar a desigualdades educacionais entre alunos da rede pública e privada. Cidades do ABC também já declararam que só voltarão às aulas no ano que vem.

Estão na fase amarela atualmente as regiões de Araraquara e Baixada Santista, além da capital e sub-regiões Leste, Oeste, Sul e Sudeste da Grande São Paulo, mas uma nova classificação será anunciada hoje por Doria, informa a reportagem.