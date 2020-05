Reunião abriu diálogo entre presidente e governadores, afirma Dias

O governador do Piauí, Wellington Dias, acredita que a reunião entre governadores e o presidente Jair Bolsonaro nesta manhã de quinta, 21, abriu o diálogo do chefe da Planalto com os entes federados, antes praticamente inexistente. “A agenda com o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem um lado importante da abertura de diálogo entre o governo federal com o presidente da Câmara, do Senado e os governadores do Brasil inteiro”, disse Dias em vídeo publicado após o encontro.

Para que essa relação possa se dar de forma harmoniosa daqui para frente, os governadores pediram a Bolsonaro a criação de um comitê conjunto com representantes de todos os Poderes e entes federativos para estabelecer uma linha única de atuação na saúde e na economia, informa o governador.