Reunião da Anvisa cria clima de final de Copa no governo de São Paulo

Em São Paulo, o clima no governo é de final de Copa do Mundo. O governador João Doria se reuniu no Hospital das Clinícias, utilizando camisas que pedem “#vacinajá” para acompanhar a reunião da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária está decidindo neste domingo, 17, se a CoronaVac, imunizante do Instituto Butantã em parceria com a chinesa Sinovac, poderá ser usado de forma emergencial.

“Estamos no Hospital das Clínicas, acompanhando a apresentação da Anvisa na reunião sobre a aprovação do uso emergencial da Vacina do Butantan, ao lado de alguns dos mais renomados cientistas do País. O Brasil precisa com urgência de vacinas para salvar vidas”, disse Doria.

A expectativa é que, se aprovada, a CoronaVac comece a ser aplicada já neste domingo, em uma cerimônia que serviria como o pontapé da vacinação no Estado de São Paulo.