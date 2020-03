Reunião no Planalto fora da prioridade de Maia

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não deve comparecer ao encontro no Palácio do Planalto marcado pelo presidente Jair Bolsonaro com representantes do Legislativo e Judiciário para a noite desta quarta-feira, 18. O presidente da Câmara cobrou uma pauta “não apenas para fotografia.”

“Eu preciso votar as matérias. Minha agenda hoje vai ser extensa, tem acordo com líderes, o tema merece que todos possam falar, então não vai ser uma sessão que deve terminar cedo. Acho que, mais importante que uma reunião hoje, é aprovar aquilo que é urgente”, disse na tarde de hoje.

O presidente da Câmara defendeu que em uma eventual reunião “seja amanhã ou depois da amanhã”, o importante é sair com pontos organizados, soluções e articulação. “O presidente nos convida para conversar, queremos organizar a pauta, saber qual é e com isso poder avançar no diálogo objetivo que construa soluções para os brasileiros”, disse.