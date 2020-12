Réveillon: Rio proíbe queima de fogos na orla

A prefeitura do Rio de Janeiro decidiu proibir a queima de fogos em toda a orla da cidade – inclusive em hotéis – desde a meia-noite do dia 31 até as 7h do dia 1º. O uso de equipamentos de som na orla também foi vetado. As medidas anunciadas no sábado, 26, visam evitar aglomerações na noite de Ano Novo. Uma barreira de fiscalização será feita nos limites da capital fluminense, impedindo o acesso de ônibus, micro-ônibus e vans.

“Temos que buscar, acima de tudo, a preservação da vida e da saúde, ninguém desconhece a gravidade do covid-19. Exige dos homens públicos, medidas austeras e, com certeza, vamos encontrar por parte da população a solidariedade, o empenho e a responsabilidade necessária para que possamos evitar o aumento do contágio na cidade”, disse o prefeito em exercício, Jorge Felippe, em nota.