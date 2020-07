Ribeiro elogia envolvimento de Guedes em discussão do Fundeb

O novo ministro da Saúde, Milton Ribeiro, aproveitou o sábado para dar suas primeiras impressões sobre a discussão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Além de elogiar a relatora da PEC, deputada Professora Dorinha (DEM-TO), Ribeiro também falou da “disposição” do ministro da Economia, Paulo Guedes, em participar do debate. “(Destaco) O envolvimento e disposição do ministro Paulo Guedes e sua equipe em achar formas de repartir os poucos recursos do tesouro nacional nos tempos difíceis que vivemos”, disse.

A previsão da Câmara dos Deputados é que a Proposta de Emenda à Constituição seja colocada em votação na próxima semana. O relatório aumenta gradativamente as contribuições do governo para o fundo, passando de 10% neste ano para 12,5% em 2021 e alcançando os 20% em 2026.

Sobre a atuação do MEC, Ribeiro destacou os trabalhos dos técnicos. “O zelo e cuidado dos técnicos do MEC no aperfeiçoamento do projeto com adição de melhorias sobretudo em duas áreas: divisão socialmente justa dos recursos e aprimoramento de meios de controle final”, afirmou. A atuação do ex-ministro Abraham Weintraub é uma das críticas em comum entre parlamentares de diversas siglas que integram a fauna do Congresso Nacional.