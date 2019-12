Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, é preso pela PF

Equipe BR Político

A Polícia Federal prendeu, na noite de quinta-feira, 19, o ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho (PSB). A captura ocorreu no Aeroporto de Natal, logo após ele chegar ao Brasil, por volta das 22h40, vindo de uma “viagem de férias previamente programada”. A prisão preventiva foi decretada no âmbito da sétima fase da Operação Calvário, desencadeada na terça, 17, para investigar grupo que desviou R$ 134,2 milhões dos recursos da saúde do Estado. Ele está preso na sede da Polícia Federal em João Pessoa

O ex-governador havia declarado no Instagram que iria antecipar seu retorno “para se colocar à inteira disposição da justiça brasileira para que possa lutar e provar sua inocência”. Coutinho foi um dos alvos das 17 ordens de prisão decretadas pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça da Paraíba. A defesa do ex-governador já deu entrada no STJ com um pedido de habeas corpus. Na manhã desta sexta, Coutinho deverá passar por audiência de custódia.