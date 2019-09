Ricardo Liáo é o novo presidente do Coaf

Equipe BR Político

O economista e servidor aposentado Ricardo Liáo foi nomeado pelo Banco Central (BC) na tarde desta terça-feira, 20, como o novo presidente da Unidade de Inteligência Financeira (UIF), órgão que substituirá o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que mudou do Ministério da Economia para o BC em medida provisória publicada hoje no Diário Oficial. Liáo substituirá Roberto Leonel no comando do órgão. A indicação de Liáo é vista como uma forma de garantir certa continuidade na administração do Coaf.

Isso porque ele já fazia parte da cúpula do conselho e é servidor de carreira do BC. Liáo ocupava a diretoria de Supervisão do Coaf e tem larga experiência na área de combate à lavagem de dinheiro. Oficialmente, a decisão do presidente Jair Bolsonaro de transferir o Coaf do Ministério da Economia para o BC tem como objetivo reduzir a influência política no órgão, que é responsável pela identificação de ocorrências suspeitas e atividades ilícitas no sistema financeiro. A mudança, porém, surge na esteira de declarações do então presidente, Roberto Leonel, que desagradaram o Planalto.

