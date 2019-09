Ricardo Salles é internado em Brasília

Equipe BR Político

O ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, de 44 anos, está internado desde a noite de terça-feira, 27, no Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília. Ainda não há informações sobre o motivo da internação. O hospital deve divulgar em breve um boletim médico sobre o ministro. Ainda não se sabe o motivo da internação e o estado de saúde de Salles, de acordo com a Globonews.

Nesta quarta, Salles era esperado em uma cerimônia para a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Águas Jurisdicionais Brasileiras no Gabinete do Comandante da Marinha, em Brasília, com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. O evento foi cancelado. Questionado há pouco sobre a possibilidade de o ministro ter sofrido um infarto, o presidente Jair Bolsonaro disse que não tinha informações, e que apesar de ele estar bastante em voga no últimos dias, Salles ainda é muito jovem e “não está nessa pilha de nervos toda”.

