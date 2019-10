Salles rebate petroleira e reafirma que óleo vem da Venezuela

Equipe BR Político

Os vazamentos de petróleo cru que atingem pelo menos 139 praias do Nordeste têm produzido uma disputa retórica entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o governo de Nicolás Maduro ao longo desta quinta-feira, 10. Após a petroleira venezuelana afirmar que o material vazado não tem origem do país vizinho, o ministro brasileiro contestou reafirmando que a substância tem, sim, matriz venezuelana, como mostra o Broadcast/Estadão.

Estudos da Petrobrás confirmaram que composição da borra tem características do óleo extraído no país vizinho, o que não significa que o material tenha vazado de poços de petróleo ou de uma embarcação da Venezuela. “A indicação de origem venezuelana do óleo se baseia em análise técnica laboratorial da Petrobrás. Pode ter sido derramado a partir de navios que trafegaram ao longo da costa brasileira, e não necessariamente de campos do governo ditatorial venezuelano”, disse o ministro.

Mais cedo, a PDVSA, estatal petroleira do país, “rechaçou categoricamente” a declaração anterior de Salles sobre o assunto. “Não recebemos nenhum relatório, em que clientes ou filiais informem sobre possível avaria ou vazamento perto da costa do Brasil, cuja distância de nossas instalações é de 6.650 km”, tuitaram.

Também nesta quinta-feira, 10, o presidente Jair Bolsonaro deu declarações desalinhadas sobre as manchas de óleo, durante evento na capital paulista. Primeiro, disse que “com toda certeza houve derramamento criminoso”. “Tenho quase certeza. Não temos bola de cristal para descobrir rapidamente quem é o responsável pelo ato criminoso, mas tomamos as providências”, emendou logo após.

Na fase atual, as investigações da Marinha e da Polícia Federal sobre a origem do resíduo oleoso se concentram em 23 embarcações suspeitas, de acordo com informações do Estadão.