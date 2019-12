Ricupero diz ser ‘ficção’ canal de Bolsonaro com Trump

Equipe BR Político

O ex-ministro da Fazenda e ex-embaixador em Washington Rubens Ricupero nunca escondeu que a atual gestão do Itamaraty é mais um equívoco da história. Em entrevista ao Estadão, ele dispara contra a tese de que o presidente Jair Bolsonaro seria amigo do presidente Donald Trump, em que pesem declarações de amor mútuas entre os dois mandatários. Segundo Ricupero, a farsa ficou clara quando Trump anunciou de sopetão a sobretaxa para o aço e alumínio brasileiros entrarem nos EUA. “Esse episódio tornou patente o que já sabíamos: que era uma grande ficção a ideia de que o presidente Bolsonaro e seu filho Eduardo tinham canal direto com Trump. O que podemos notar é que as nossas relações internacionais estão baseadas em premissas totalmente falsas, é uma visão alienada em relação ao mundo e em relação ao Brasil. O governo precisa perceber que, neste mundo de competição pelo comércio internacional, o interesse do Brasil é permanecer autônomo e ter o máximo de ganhos em cada negociação. É ingênuo se alinhar com uma potência”, disse.