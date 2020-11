Definido o segundo turno em Rio Branco, capital do Acre. Será disputado entre Tião Bocalom, do PP, e Socorro Neri, do PSB. Bocalom quase conseguiu encerrar a disputa neste domingo, com 49,58% dos votos. Neri obteve 22,68%. Na terceira colocação ficou Minoru (PSDB) com 14,62% do eleitorado.