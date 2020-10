Rio Branco tem empate técnico triplo na liderança, aponta Ibope

Pesquisa Ibope divulgada na quinta-feira, 29, mostra que três candidatos estão tecnicamente empatados na primeira posição da corrida eleitoral pela prefeitura de Rio Branco. Minoru Kinpara (PSDB) é quem aparece numericamente à frente, com 28% das intenções de voto, seguido pela atual prefeita, Socorro Neri (PSB), que tem 23%, e Tião Bocalom (PP), com 21%. A margem de erro do levantamento é de quatro pontos porcentuais.

Na sequência, que aparece é Roberto Duarte (MDB) e Daniel Zen (PT), com 11% e 7% das intenções de voto, respectivamente. Jarbas Soster (Avante) e Jamyl Asfury (PSC) alcançaram 1% cada um. Brancos e nulos somam 6%. Aqueles que não sabem ou não sabem ou não responderam somam 3%.

Rejeição

O Ibope também questionou os eleitores sobre os candidatos em que eles não voltariam “de jeito nenhum”. Daniel Zen e Socorro Neri são os mais rejeitados. Eles estãoe tecnicamente empatados com 36% e 33%, respectivamente. Entre os eleitores, 1% alegou que votaria em todos os candidatos e 3% não quiseram ou não souberam opinar. Tião Bocalom (PP) e Roberto Duarte (MDB) são rejeitados por 25% dos eleitores, Jamyl Asfury (PSC) e Jarbas Soster (Avante), por 21%. Minoru Kinpara (PSDB), por 16%.

O Ibope ouviu 504 eleitores de Rio Branco entre os dias 27 e 29 de outubro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação AC-04206/2020.