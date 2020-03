Rio Grande do Sul proíbe fechar fronteiras entre municípios

Na nova leva de determinações do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), fica proibido o fechamento de fronteiras entre municípios do Estado. ” A restrição de circulação de pessoas com fechamento dos acessos municipais é algo inadequado e que extrapola a competência dos prefeitos”, disse Leite. Outra medida tomada pelo governador foi o fechamento das praias, inclusive as de água doce. “Não é veraneio e nem férias. É isolamento”, explicou.

Assinei há pouco um novo decreto, que estabelece mais medidas com o objetivo de minimizar os efeitos sanitários e econômicos da pandemia de coronavírus. O documento determina a interdição das praias do Litoral gaúcho e a proibição do fechamento dos limites entre municípios. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) March 20, 2020