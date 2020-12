Rio: Hospitais particulares têm taxa de ocupação para covid de 98%

A taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 nos hospitais particulares da cidade do Rio de Janeiro chegou a 98%, na terça-feira, 1, de acordo com o diretor da Associação de Hospitais Privados do Estado do Rio, Graccho Alvim.

Como você leu no BRP, cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) divulgaram uma nota técnica pedindo medidas urgentes para o combate ao crescimento dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, entre elas, o fechamento das praias.

De acordo com a prefeitura do Rio, a rede municipal possui 918 leitos para covid-19. Desses, 288 são leitos de UTI. A taxa de ocupação dessas vagas para na rede SUS – que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais – no município é de 91%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 81%.

No Estado, a ocupação nos leitos de enfermaria exclusivos para covid-19 era de 40% na semana passada. Dados de hoje revelam que está em 70%.