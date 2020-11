Rio: Paes tem 70% e Crivella, 30%, aponta Datafolha

Eduardo Paes (DEM) mantém larga vantagem em relação a Marcelo Crivella (Republicanos) a três dias do segundo turno no Rio de Janeiro. De acordo com pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26, o candidato do DEM registra 70% das intenções de votos válidos contra 30% do atual prefeito. Se consideradas as intenções totais (incluindo brancos e nulos), Paes registra 55% das intenções e Crivella, 23%.

No último levantamento do instituto, o placar era de 71% a 29% dos votos válidos e 56% a 21% dos totais. A oscilação se manteve dentro da margem de erro.

Nos últimos dias, Crivella radicalizou o discurso e partiu para o ataque direto a Paes. A estratégia, no entanto, não mudou muito a tendência. O prefeito concentrou seus discursos na população evangélica, seu principal eleitorado. Entre esse público registra vantagem com 50% da preferência contra 28% de Paes. O patamar, no entanto, é o mesmo do registrado na semana passada na pesquisa.

Já Paes se mantém na liderança em todas as faixas de renda, escolaridade, idade e sexo e tem o maior eleitorado entre os que declararam renda familiar acima de dez salários mínimos, grupo em que tem 70% da preferência.

O levantamento entrevistou 1.148 eleitores nos dias 24 e 25 de novembro e tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.