Rio: Paes lidera pesquisa, enquanto Crivella e Martha disputam o 2º lugar

Segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisa divulgada nesta manhã de terça, 3, com eleitores da capital Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) lidera com 27,7%, enquanto o segundo lugar está empatado entre o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e seus 14,1% de preferência do eleitor e a Delegada Martha Rocha (PDT) com 14%. Benedita da Silva (PT) aparece na sequência com 8,2% das intenções de voto.

Na pesquisa espontânea, 16,8% disseram que não vão votar em ninguém e 37,1% afirmaram não saber em quem votar.

No quesito rejeição, Crivella é campeão, com 53,4%, seguido de Paes, com 32,1%; Clarissa Garotinho (PROS), com 29,7%, e Delegada Martha Rocha, com 13,1%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de outubro e 1 de novembro, com 910 eleitores por meio de telefone. De acordo com a Resolução-TSE nº. 23.600/2019, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº RJ-05250/2020.